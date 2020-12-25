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Экономическая политика Экономика и бизнес

В ТОСЭР "Чапаевск" планируется создать экологичное производство пектина и пищевых волокон

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал соглашение с новым резидентом территории опережающего развития "Чапаевск" и городской администрацией.

В моногороде планируется создать безотходное, экологически чистое экспериментальное производство по выпуску пектина по лицензионной технологии мощностью 24 тонны в год и пищевых волокон мощностью до 67 тонн в год.

Инвестор готов вложить в проект 61,1 млн рублей. На будущем производстве планируется создать 18 новых рабочих мест.

Компания станет 10 резидентом ТОСЭР "Чапаевск". В реализацию всех заявленных проектов площадки инвесторы планируют вложить 1,7 млрд рублей и создать более 550 рабочих мест.

"Самарская область постоянно повышает рейтинг инвестиционной привлекательности, создавая лучшие условия для привлечения частных инвестиций. У нас действуют все специальные налоговые режимы, предусмотренные в Российской Федерации. Одним из них является режим ТОСЭР. Сегодня на двух территориях опережающего развития запущено более 40 производств резидентов, где создано свыше 5 тыс. рабочих мест. В бюджет региона инвесторы выплатили уже почти 600 млн рублей налогов, — поделился результатами реализации региональной инвестиционной политики Дмитрий Богданов. — Для работы с инвесторами в Самарской области создано Агентство по привлечению инвестиций, где инициаторов сопровождают на всех этапах реализации проекта, в режиме "единого окна".

Режим ТОСЭР действует в двух городах региона: Чапаевске и Тольятти. Здесь для инвесторов предоставляются широкие возможности: резиденты получают ряд льгот и поддержку со стороны региона, создавая при этом рабочие места и делая свой вклад в диверсификацию экономики моногородов. Например, в Чапаевске действует сниженный налог на прибыль в течение пяти лет, обнуление налога на землю и имущество в течение 10 лет, а также сокращение страховых выплат. Здесь же действуют уникальные условия по стоимости переуступки права владения и пользования земельными участками со всеми коммуникациями.

В тольяттинской ТОСЭР зарегистрировано 73 компании: они уже вложили в реализацию своих проектов более 12,5 млрд рублей, создали 4,9 тысячи рабочих мест.

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