В Самарской области определены лучшие муниципальные практики поддержки МСП

24 апреля на площадке регионального центра "Мой бизнес" подвели итоги и наградили призеров и победителей конкурса лучших практик поддержки предпринимательства среди муниципальных образований Самарской области.
Конкурс, организованный региональным Минэкономразвития, подвел итоги пятилетней работы по реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" на территории городов и районов губернии. Конкурсанты поделились успешным опытом работы с бизнес-сообществом, презентовали экспертному жюри лучшие практики предоставления господдержки малым и средним предприятиям.
"Мы активно взаимодействуем с бизнес-сообществом региона, и важной частью этого процесса является работа с предпринимателями на уровне муниципалитетов, — отметил врио замминистра экономического развития и инвестиций Самарской области Олег Майоров. — Смотр региональных практик позволит нам оценить работу органов местного самоуправления, модернизировать и тиражировать лучшие идеи на территории нашей области".
В номинации "Лучшая практика по поддержке субъектов МСП" представители муниципальных образований региона презентовали свои практики по работе с бизнес-сообществом: это работа с действующими и начинающими предпринимателями, а также школьниками и студентами, это успешные бизнес-мероприятия и проекты, а также деятельность по информированию о возможностях для бизнеса.
Среди муниципальных районов конкурсная комиссия отметила Исаклинский, Шенталинский и Волжский районы. Среди городских округов — Самару, Новокуйбышевск и Сызрань.
"Представили на конкурсе наше мероприятие — Форум экспортеров. Мы провели его впервые в прошлом году, и эта практика будет ежегодной, потому что мы увидели огромный прикладной результат. Многие участники нашего форума могли пообщаться с представителями Ближнего Зарубежья, Вьетнама, Индии, смогли заключить экспортные контракты, — рассказал Владислав Зотов, заместитель главы г. о. Самара — руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли.
Дипломами финалистов были отмечены Жигулевск, Кинель, Кошкинский и Исаклинский районы.
В другой номинации органы местного самоуправления представили видеоматериалы, рассказывающие о ключевых достижениях за 5 лет реализации нацпроекта, о конкретных примерах роста бизнеса и реальные отзывы участников программы.
Среди городских округов конкурсная комиссия отметила Тольятти, Сызрань и Отрадный. Среди муниципальных районов лучшие работы представили Нефтегорский, Красноярский и Пестравский.
"Мы очень хотели победить, готовились всей нашей большой командой — поэтому этот приз наш, общий. Очень приятно, что организовали такой конкурс, надеюсь, традиция станет ежегодной, потому что позволяет выявить не только наши профессиональные, но и творческие навыки. Благодарю активных предпринимателей района, которые откликнулись и стали героями нашего видеоролика", — подчеркнула начальник отдела по экономике, предпринимательству и торговле администрации Нефтегорского района Ольга Малахова.
Нефтегорский район также был отмечен в номинации "Признание коллег".
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Дорого яичко!
Наглости хватает судиться.
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом