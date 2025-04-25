В Самарской области определены лучшие муниципальные практики поддержки МСП

24 апреля на площадке регионального центра "Мой бизнес" подвели итоги и наградили призеров и победителей конкурса лучших практик поддержки предпринимательства среди муниципальных образований Самарской области.

Конкурс, организованный региональным Минэкономразвития, подвел итоги пятилетней работы по реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" на территории городов и районов губернии. Конкурсанты поделились успешным опытом работы с бизнес-сообществом, презентовали экспертному жюри лучшие практики предоставления господдержки малым и средним предприятиям.

"Мы активно взаимодействуем с бизнес-сообществом региона, и важной частью этого процесса является работа с предпринимателями на уровне муниципалитетов, — отметил врио замминистра экономического развития и инвестиций Самарской области Олег Майоров. — Смотр региональных практик позволит нам оценить работу органов местного самоуправления, модернизировать и тиражировать лучшие идеи на территории нашей области".

В номинации "Лучшая практика по поддержке субъектов МСП" представители муниципальных образований региона презентовали свои практики по работе с бизнес-сообществом: это работа с действующими и начинающими предпринимателями, а также школьниками и студентами, это успешные бизнес-мероприятия и проекты, а также деятельность по информированию о возможностях для бизнеса.

Среди муниципальных районов конкурсная комиссия отметила Исаклинский, Шенталинский и Волжский районы. Среди городских округов — Самару, Новокуйбышевск и Сызрань.

"Представили на конкурсе наше мероприятие — Форум экспортеров. Мы провели его впервые в прошлом году, и эта практика будет ежегодной, потому что мы увидели огромный прикладной результат. Многие участники нашего форума могли пообщаться с представителями Ближнего Зарубежья, Вьетнама, Индии, смогли заключить экспортные контракты, — рассказал Владислав Зотов, заместитель главы г. о. Самара — руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли.

Дипломами финалистов были отмечены Жигулевск, Кинель, Кошкинский и Исаклинский районы.

В другой номинации органы местного самоуправления представили видеоматериалы, рассказывающие о ключевых достижениях за 5 лет реализации нацпроекта, о конкретных примерах роста бизнеса и реальные отзывы участников программы.

Среди городских округов конкурсная комиссия отметила Тольятти, Сызрань и Отрадный. Среди муниципальных районов лучшие работы представили Нефтегорский, Красноярский и Пестравский.

"Мы очень хотели победить, готовились всей нашей большой командой — поэтому этот приз наш, общий. Очень приятно, что организовали такой конкурс, надеюсь, традиция станет ежегодной, потому что позволяет выявить не только наши профессиональные, но и творческие навыки. Благодарю активных предпринимателей района, которые откликнулись и стали героями нашего видеоролика", — подчеркнула начальник отдела по экономике, предпринимательству и торговле администрации Нефтегорского района Ольга Малахова.

Нефтегорский район также был отмечен в номинации "Признание коллег".