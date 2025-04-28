Самарские власти решили раздать инвесторам земли для строительства жилья

Региональное правительство подготовило поправки в закон "Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области". Они предусматривают предоставление преференций застройщикам.

В пояснительной записке говорится, что поправки разработаны во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина организовать работу, направленную на повышение качества жизни семей с детьми и на поддержку рождаемости, а также решений, принятых на совещаниях регионального уровня по вопросу строительства жилья для работников оборонно-промышленного комплекса.

"В условиях высокой ключевой ставки Центробанка РФ и ее влияния на условия кредитования отмечается снижение темпов ввода жилых площадей, в связи с чем целесообразно предусмотреть меру поддержки рынка жилищного строительства, учитывая высокую нагрузку на строительную отрасль. Законопроектом предлагается предоставлять инициаторам проектов в сфере жилищного строительства возможность получения без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для реализации масштабных инвестиционных проектов многоквартирной жилой застройки", — говорится в документе.

По словам авторов законопроекта, предоставление такой преференции будет возможно под проекты, предусматривающие строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов) с общей площадью жилых помещений не менее 200 тыс. кв. метров, при выполнении одновременно следующих условий по:

передаче части жилых помещений (не менее 1%) в государственную или муниципальную собственность с целью пополнения специализированного жилищного фонда;

строительству и безвозмездной передаче объектов социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность;

строительству и (или) реконструкции объектов инженерной, социальной и (или) транспортной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов, предусмотренных документацией по планировке территории, и обеспечения жизнедеятельности граждан;

сохранению (ремонту, реставрации, приспособлению для современного использования) объекта (объектов) культурного наследия, выявленного объекта (выявленных объектов) культурного наследия, по проведению работ, стоимостью не менее 100 млн рублей, по капитальному ремонту или реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов.

Застройщик должен быть с опытом. Заявки будут рассматривать только от юрлиц, которые за последние три года ввели в эксплуатацию не менее 300 тыс. кв. метров жилья.

За счет такой поддержки застройщиков власти рассчитывают поспособствовать "повышению качества жизни населения в условиях современной городской среды". Ожидается, что законопроект примут уже в мае.