Дмитрий Азаров поручил определить режим работы детсадов 31 декабря

В пятницу, 25 декабря, во время посещения детского сада в Белозерках к губернатору Самарской области обратились родители с вопросом: как будут работать сады 31 декабря. Несмотря на то, что последний день года объявлен нерабочим, многие продолжат трудиться.

Дмитрий Азаров дал поручение министру образования региона оперативно определить режим работы дошкольных учреждений 31 декабря.

Виктор Акопьян, посоветовавшись с областным родительским комитетом и педагогами, определил: работа дошкольных учреждений 31 декабря будет организована по заявительному принципу. Глава минобра обратился к родителям: "Убедительно просим вас в кратчайшие сроки сообщить воспитателям любым удобным способом, необходима ли вам работа детского сада в этот день или нет", — отметил Виктор Акопьян.

При этом смешивать детей разного возраста в одной группе не будут, работать будут с соблюдением всех санитарных норм и требований Роспотребнадзора. 31 декабря детский сад откроется, даже если придет всего один ребенок.

В 2021 г. дошкольные учреждения начнут работать с 11 января в обычном режиме.