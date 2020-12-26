16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Филармония проведет онлайн трансляцию новогоднего концерта Заслуженный артист РФ Борис Андрианов выступит в Самарской филармонии В Самарской филармонии выступит Crystal Trio Хор самарского театра оперы и балета исполнит "Ave Maria" Hurts перенесли дату концерта в Самаре

Музыка Культура

Филармония проведет онлайн трансляцию новогоднего концерта

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 28 декабря, в 19:00 состоится прямая трансляция Праздничного новогоднего концерта.

Чудесное ожидание Нового Года вместе с вами разделят Академический симфонический оркестр Самарской филармонии под управлением народного артиста РФ Михаила Щербакова и непревзойденный солист Сергей Дудинский.

Трансляция будет доступна на официальном сайте Самарской филармонии и в ее социальных сетях.
Программа концерта: Песни из репертуара Мадонны, У. Хьюстон, М. Энтони, Стинга, А. Пугачевой, С. Ротару, Т. Гвердцители.

Гид потребителя

Фото на сайте

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Как прошел Метафест-2019

Как прошел Метафест-2019

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3