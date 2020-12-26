Филармония проведет онлайн трансляцию новогоднего концерта

В понедельник, 28 декабря, в 19:00 состоится прямая трансляция Праздничного новогоднего концерта.

Чудесное ожидание Нового Года вместе с вами разделят Академический симфонический оркестр Самарской филармонии под управлением народного артиста РФ Михаила Щербакова и непревзойденный солист Сергей Дудинский.

Трансляция будет доступна на официальном сайте Самарской филармонии и в ее социальных сетях.

Программа концерта: Песни из репертуара Мадонны, У. Хьюстон, М. Энтони, Стинга, А. Пугачевой, С. Ротару, Т. Гвердцители.