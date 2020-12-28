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Преступления Происшествия

Бухгалтера из Самары будут судить за растрату и отмывание денег

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в суд для рассмотрения направили уголовное дело 32-летнего жителя Волжского района, обвиняемого в растрате и отмывании денег.

По версии следствия, мужчина работал бухгалтером и присваивал деньги организации. С 2017 г. по сентябрь 2018 г. он под видом платы за ремонт и строительство склада более 14 раз переводил от 7 тыс. до 78 тыс. руб. на чужой счет. Позже обвиняемый легализовал более 200 тыс. руб., полученных незаконно.

О пропаже денег руководство фирмы узнало во время ревизии, начатой после того, как бухгалтер написал заявление об увольнении.

Во время предварительного следствия мужчина признал вину и возместил ущерб.

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