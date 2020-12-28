Владимир Кошелев сделал новогодние подарки талантливым детям из Крутых Ключей

Ученикам школы №7 вручили планшеты для дистанционного обучения. Первая половина года для школы №7 из Крутых Ключей выдалась интересной и интенсивной, несмотря на то что старшеклассники были на дистанционном обучении. Дети активно участвовали в предметных олимпиадах.

Председатель Совета директоров Корпорации "Кошелев" Владимир Кошелев приехал в школу № 7, чтобы поздравить талантливых детей. Шесть школьников стали призерами региональных и всероссийских олимпиад по географии, астрономии, технологии, информатике и математике. А еще эти дети успевали участвовать в различных творческих конкурсах и фестивалях школы.

Владимир Кошелев вручил им планшеты, теперь дистанционное обучение для учеников школы №7 будет еще проще, ведь такой подарок - отличная мотивация учиться только на отлично и занимать призовые места в разных конкурсах. Дети не только отстаивают честь школы, но еще и повышают статус школы на городском и региональном уровне.