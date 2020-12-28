Резидент "Жигулевской долины" создал в Тольятти первый центр по переводу дизельной техники на природный газ

Резиденты "Жигулевской долины" успешно реализуют свои проекты при поддержке региона.

Группа компаний "АТС" открыла в Тольятти первый региональный дилерский центр, специализацией которого является переоборудование коммерческой дизельной техники под использование компримированного природного газа (КПГ).

"Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь", — подчеркивал ранее глава региона Дмитрий Азаров.

В качестве резидента технопарка группа компаний "АТС" занимается разработкой схем компоновки, технологических карт и установкой адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска легковых автомобилей.

"Мы всегда поддерживаем предпринимателей, инвесторов, готовых реализовывать свои проекты на территории региона, создавать новые рабочие места. В Тольятти для этого созданы все условия: резидентам "Жигулевской долины" оказываем целый спектр услуг, от консультирования до помощи в привлечении финансирования; режим территории опережающего социально-экономического развития дает резидентам ТОСЭР ряд льгот и административное сопровождение проектов. Мы развиваем Особую экономическую зону "Тольятти", индустриальные парки, предоставляем инвесторам возможность выбора подходящей площадки и наиболее выгодного налогового режима", — перечислил существующие возможности министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Конструкторами ГК "АТС" создаются карты технологических процессов установки газобалонного оборудования в заводских условиях с сохранением "нулевого пробега" автомобиля. Компания активно работает с программой государственного субсидирования "Развитие рынка газомоторного топлива", является партнером Lada и других автомобильных компаний в разработках и серийном выпуске автомобилей на метане. В компетенцию нового дилерского центра, помимо установки оборудования, входит его обслуживание и ремонт.

"Я очень рад открытию первого, якорного дилерского центра. "ТракСпецСервис" окажет положительное влияние на экономику региона и позволит большему количеству людей оценить преимущества КПГ в коммерческом бизнесе и, что является также немаловажным моментом, сделать свой вклад в улучшение экологической ситуации в Самарской губернии", — отметил исполнительный директор ГК "АТС" Игорь Меркулов.