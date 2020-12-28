Благотворительный фонд "Радость" исполнил мечту ребенка-инвалида

Новый год — это время, когда сбываются самые сокровенные мечты. По всей России в эти дни идет марафон "елка желаний".

В этом году в рамках благотворительной акции исполнятся желания более трех тысяч детей. Один из них - восьмилетний Дима Синютин. Из-за особенностей здоровья мальчик не может самостоятельно передвигаться. У Деда Мороза он попросил многофункциональный велотренажер, с помощью которого он мечтает научиться ходить.

Осуществить желание ребенка-инвалида 1-й группы с ДЦП помог благотворительный фонд "Радость". Мальчику подарили велотренажер для реабилитации опорно-двигательного аппарата "Ангел-Соло", разработанный специально для детей с диагнозом ДЦП. Семья мальчика — мама Галина Юрьевна, бабушка Татьяна Алексеевна, 10-летняя сестренка Диана и старшая сестра Марина — счастливы, что Дима сможет теперь самостоятельно передвигаться, и с нетерпением ждут доставки. Велосипед-тренажер уже закуплен и в ближайшие дни прибудет в Самару.

"Очень добрая традиция зародилась в Самарской области — "елка желаний". И вот одно из таких желаний мы сняли с елочки в здании правительства. Велосипед стоит более 90 тыс. руб., но мы нашли помощников и смогли порадовать Диму. На то он и Новый год, чтобы чудеса сбывались! Мы верим, что наш подарок поможет мальчику стать более сильным и активным", — рассказала директор фонда Светлана Полдамасова.

Благотворительный фонд "Радость" также реализует программу социальной адаптации для воспитанников детских домов и "Программу экстренной помощи детям Самарской области": закупает необходимые лекарственные препараты, медицинское оборудование, оплачивает дополнительные обследования и многое другое. Средства для этой программы собираются на благотворительном аукционе "Самарский". В 2021 году на аукционе будут представлены работы самарских и пензенских художников.

Напомним, 67 "елок желаний" установлены во всех городах и районах области — в администрациях муниципалитетов, на заводах и предприятиях, в торговых центрах и магазинах. Исполнить самые сокровенные мечты детей-сирот, воспитанников приютов, ребят из многодетных семей может каждый житель региона.

Всероссийскую масштабную благотворительную акцию поддерживает Самарский регион и лично губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Адреса указаны на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. Можно снять с елки открытку, приобрести подарок и оставить его в специальной коробке.