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Общество

В самарском метро на терминалах установили кнопки вызова кассира

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском метро новые терминалы бескассовой оплаты проезда, установленные на всех десяти станциях минувшим летом, начали оснащать специальными кнопками вызова кассира.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Непрерывное дежурство в кассовом зале уже не требуется. Наибольшая часть пассажиров освоилась. Помощь еще требуется в основном гражданам пенсионного возраста, которые пока не всегда справляются самостоятельно", — пояснила билетный кассир 3 разряда "Самарского метрополитена" Надежда Тишина.

Схема работы кнопки проста: сотрудники метро сразу же слышат сигнал — он поступает непрерывно до того момента, пока его не отключит тот или иной кассир у себя в помещении. В кассовый зал выход организуется без промедления.

В конце декабря кнопками вызова кассира укомплектованы терминалы на "Российской". Прошла пуско-наладка, и дополненная система работает без сбоев. Консультирование в таком режиме уже ведется. До середины января и на остальных станциях планируется завершить работы по монтажу специальных кнопок. Нужно будет оснастить еще 30 терминалов. 

 

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