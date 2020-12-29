В самарском метро на терминалах установили кнопки вызова кассира

В самарском метро новые терминалы бескассовой оплаты проезда, установленные на всех десяти станциях минувшим летом, начали оснащать специальными кнопками вызова кассира.

"Непрерывное дежурство в кассовом зале уже не требуется. Наибольшая часть пассажиров освоилась. Помощь еще требуется в основном гражданам пенсионного возраста, которые пока не всегда справляются самостоятельно", — пояснила билетный кассир 3 разряда "Самарского метрополитена" Надежда Тишина.

Схема работы кнопки проста: сотрудники метро сразу же слышат сигнал — он поступает непрерывно до того момента, пока его не отключит тот или иной кассир у себя в помещении. В кассовый зал выход организуется без промедления.

В конце декабря кнопками вызова кассира укомплектованы терминалы на "Российской". Прошла пуско-наладка, и дополненная система работает без сбоев. Консультирование в таком режиме уже ведется. До середины января и на остальных станциях планируется завершить работы по монтажу специальных кнопок. Нужно будет оснастить еще 30 терминалов.