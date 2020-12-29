"Самара Арена" заключит договор на охранные услуги на 88 млн рублей

ГАУ Самарской области "Самара Арена" объявило аукцион на поиск подрядчика, которые окажет услуги по охране и обеспечит безопасность объектов стадиона. Контракт стоимостью 88,3 млн рублей будет заключен с 1 февраля 2021 года до 31 декабря 2022 года.
Под охрану, кроме самого стадиона, попадут объекты на площади 27 га. Как отмечается в техническом задании, учреждение заключит договор с частной охранной организацией. Круглосуточный порядок на 14 постах, включая здание стадиона, павильоны досмотра, кассы, камеры хранения и транспортные КПП, будут обеспечивать 28 человек.
Напомним, ранее "Самара Арена" объявляла конкурс на поиск подрядчика, который окажет услуги по круглосуточной охране и обеспечению безопасности на трех спортивных площадках — "Энергия", "Восход" и Союз" общей площадью более 24 тыс. кв.
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