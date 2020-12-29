16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Водитель Lada Priora врезался в автогрейдер на Самарской обводной дороге Водитель Lexus сбил женщину и ребенка на переходе в Самаре Четыре человека пострадали в ДТП на ул. Авроры в Самаре Один человек погиб и один пострадал в ДТП у Кировского моста В Самаре молодой водитель пострадал, врезавшись в припаркованную "газель"

ДТП Происшествия

В центре Самары в ДТП пострадала пассажирка автобуса

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 28 декабря, в Ленинском районе Самары в ДТП попал 41-летний водитель Ford Focus.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 17:00 он ехал по ул. Самарской в направлении ул. Чкалова, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди автобусом Ford 207-го маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В ДТП пострадала 61-летняя пассажирка автобуса. Госпитализация ей не потребовалась.

По факту аварии ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3