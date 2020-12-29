В центре Самары в ДТП пострадала пассажирка автобуса

В понедельник, 28 декабря, в Ленинском районе Самары в ДТП попал 41-летний водитель Ford Focus.

По предварительным данным полицейских, в 17:00 он ехал по ул. Самарской в направлении ул. Чкалова, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди автобусом Ford 207-го маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В ДТП пострадала 61-летняя пассажирка автобуса. Госпитализация ей не потребовалась.

По факту аварии ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.