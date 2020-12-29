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ДТП Происшествия

Три человека пострадали при столкновении Lada Granta и Opel в Самарской области

ЧАПАЕВСК. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 28 декабря, в Чапаевске в Самарской области три человека пострадали в ДТП.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 10:45 47-летний водитель Lada Granta двигался по ул. Щорса в направлении ул. Железнодорожной, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Из-за этого автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel под управлением 27-летней женщины.

После удара Lada Granta выехала на левую обочину и врезалась в бетонный столб. А осколки переднего бампера Opel отлетели в стоявший на обочине Mitsubishi.

В аварии пострадали трое: управлявшую Opel женщину госпитализировали; также госпитализирован 17-летний пассажир Lada Granta; помимо этого, пострадала 53-летняя пассажирка вазовского автомобиля.

По факту случившегося полиция ведет проверку.

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