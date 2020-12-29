Дмитрий Азаров сдал плазму крови для помощи больным с COVID

Губернатор Дмитрий Азаров во вторник, 29 декабря, вместе с другими донорами сдал антиковидную плазму в Самарской областной станции переливания крови. Содержащиеся в плазме людей, уже переболевших COVID-19, антитела помогают некоторым группам заболевших быстрее побороть инфекцию.

Самарская станция переливания крови входит в десятку крупнейших станций страны. За год через ее филиалы проходит более 28 тыс. доноров. Из них 6 тысяч сдают кровь впервые. Это студенты, члены трудовых коллективов и просто неравнодушные люди. В среднем в год сдается порядка 48 тысяч литров крови.

С началом пандемии режим работы станции изменился. Теперь все донации проходят только по предварительной записи. Забор крови ведется с соблюдением социальной дистанции и как всегда — только у здоровых доноров.

Новым направлением работы является подготовка антиковидной плазмы. Она начала применяться в мире с марта 2020 года. Сначала успешный опыт такого лечения был отмечен в США и Китае, а с апреля метод взяли на вооружение и российские врачи.

"Общее мнение на сегодняшний день: антиковидная плазма эффективна для некоторых групп пациентов. Это не панацея, которая поможет всем сразу прервать болезнь и выздороветь. Но она помогает на среднетяжелых стадиях, является мощным лечебным фактором, что существенно влияет на смертность, — отметил директор станции Сергей Кузнецов. — На сегодняшний день мы заготовили 142 дозы. 30 уже выдали в лечебные учреждения области. В наличии есть расходный материал для заготовки еще 48 доз, и в январе мы будем готовы продолжить эту работу. Потребность больного в антиковидной плазме определяет лечащий врач. Пока заготовленных доз достаточно, чтобы выполнить все поступающие заявки".

Внес свой вклад в формирования банка антиковидной плазмы и глава региона Дмитрий Азаров. Прежде чем пройти процедуру, он поблагодарил сотрудников станции за работу и поздравил с наступающим Новым годом.

"Вы делаете очень важное дело: помогаете тем, кто искренне хочет помочь людям. Желаю вам доброго здоровья и успешного завершения года", — отметил губернатор. Он заполнил необходимую для донора анкету и подписал согласие на сдачу крови.

В ответ сотрудники станции вручили главе региона подарок — кружку с донорской символикой и новогоднюю открытку — ее получает каждый, кто принимает решение о сдаче крови в предновогодние недели. После этого Дмитрия Азарова проводили в зал, где взяли необходимое количество крови.

Решение стать донором сегодня принимают сотни жителей региона. Это особенно актуально в условиях пандемии, когда врачи используют все возможные методы для лечения инфекции.