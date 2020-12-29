Энергетики приняли вызов времени

Уходящий год проверил на прочность все сферы экономики. Особенно это коснулось объектов электросетевой инфраструктуры, работа которых имеет глобальное значение для систем жизнеобеспечения. В 2020 году АО "Самарская сетевая компания" отметило 15-летие работы, и, несмотря на непростые условия современной реальности, реализовало ряд значимых для региона проектов.

В прошлом году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, Самарская сетевая компания оперативно перестроила работу и продолжила эффективно функционировать. Энергетики качественно и своевременно проводили обслуживание и модернизацию электросетевого хозяйства региона: выполнили плановый ремонт и реконструкцию 352,5 км воздушных и 14,2 км кабельных линий всех классов напряжения, а также обновили 316 подстанций, которые суммарно выдают в сеть 73 МВт мощности.

Кроме того, компания успешно завершила первый этап энергоснабжения перспективной застройки Волжского района Самарской области. Построена и уже готова к работе подстанция 110/10 кВ. На новом энергообъекте, расположенном недалеко от микрорайона Южный город, установлены два трансформатора мощностью 63 тысячи кВА каждый. Они смогут обеспечить электроэнергией город с населением до 100 тысяч человек и социально значимые объекты.

Проект имеет большое значение для развития Волжского района и является важной вехой для Самарской сетевой компании в год ее 15-летия. Это первая подстанция такого класса напряжения, которую строит компания в соответствии с инвестиционной программой, согласованной с правительством Самарской области. Сейчас идет прокладка кабельных линий 110 кВ для подключения нового энергообъекта к трансформаторной подстанции "Новокуйбышевская" 220/110/10 кВ.

Также в рамках инвестиционной программы энергетики АО "ССК" реализовали в Сызрани проект реконструкции энергоснабжения на ул. Советской от Кремля до ул. Победы. Заменили воздушные линии электропередачи на кабельные. Благодаря этому улучшилась эстетика исторического центра города и повысилась надежность энергоснабжения.

Помогали энергетики и медикам. Так, специалисты подключили к электроснабжению компьютерные томографы в Самарской городской больнице № 4, Самарской городской больнице № 6, Центральной районной больнице Нефтегорского района, а также линейный ускоритель в городской клинической больнице № 5 Тольятти.

Изменился формат работы энергетиков с клиентами: в целях предотвращения распространения коронавируса Центр обслуживания потребителей ССК очно принимал граждан исключительно по предварительной записи с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Также для потребителей были доступны все дистанционные способы взаимодействия, которые они активно осваивали. В результате этого число обращений в Личный кабинет на сайте компании по сравнению с прошлым годом увеличилось в 4 раза и составило 3 236.

В уходящем году Самарская сетевая компания совместно с другими энергокомпаниями региона передала в дар областному правительству мобильную электростанцию "Энергопоезд". Это передвижной энергокомплекс, который служит альтернативным источником питания большой мощности при перебоях с энергоснабжением. Энергопоезду не представляет сложности прибыть туда, где "ледяной дождь", ураган или другой катаклизм оставил без электричества населенный пункт. Это комплекс из четырех машин КАМАЗ высокой проходимости, несущих три дизельных генератора и одну трансформаторную подстанцию. Гарантийный ресурс оборудования — более 30 тысяч часов работы, общая номинальная мощность — 1,5 МВт.

Успешно велась и работа по выявлению фактов бездоговорного и безучетного использования электроэнергии. За 2020 год удалось пресечь незаконное потребление почти 10 млн кВт*ч электроэнергии.

Не остались в стороне и проекты, имеющие культурно-историческую ценность. При поддержке министерства энергетики и ЖКХ Самарской области ССК совместно с волонтерами "Том Сойер Феста" отреставрировали здание трансформаторной подстанции 6/0,23 кВ, построенной в 1954 году в стиле модерн на пересечении ул. Арцыбушевской и Рабочей в Самаре. На 2021 год энергетики и волонтеры запланировали еще один совместный проект.