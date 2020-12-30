Синергия онлайн и офлайн: образовательная экосистема региона в новой реальности

Цифровая трансформация образования - мировой тренд, пандемия лишь ускорила этот процесс. Уже в ходе первой волны пандемии состоялась проверка образовательных учреждений региона на возможность работать в критических условиях в удаленном формате.

Перестроились в сжатые сроки

Перестройка цифровых инфраструктур учебных заведений проходила в сжатые сроки. "В Самарском университете в научно-исследовательскую работу только по инженерным направлениям вовлечены почти четыре тысячи студентов, - говорит ректор вуза, профессор Владимир Богатырев. - Для их перевода в дистант оперативно было изменено более 400 учебных планов".

О том, какие преимущества имеет обучение в дистанционном формате, заявили и в СамГТУ. Это и удобство для студентов, совмещающих учебу и работу, отсутствие дополнительных затрат на проживание, проезд к месту учебы, возможность занятий и сдачи экзаменов в комфортной для них обстановке и самостоятельное планирование графика занятий. Отмечают в СамГТУ, что классическое педагогическое образование дополняется авторскими курсами дистанционного обучения, видео- и аудиотренингами, семинарами, виртуальными лекциями с применением самых современных технологий и достижений в области онлайн-образования.

За 10 дней в образовательное онлайн-пространство перешел и СамГМУ. Тому предшествовала серьезная работа по глубокой цифровизации всех университетских процессов, которая началась еще в августе 2019 года в целях повышения эффективности и конкурентоспособности. В марте в дистанционный формат в течение недели перешел и СамГУПС.

"Были созданы виртуальные классы, онлайн-конференции, проведено обучение сотрудников. Закуплено серверное и сетевое оборудование, проведена перестройка архитектуры сети и реорганизация информационных потоков, - отмечает ректор СамГУПС, профессор Иван Андрончев. Также были разработаны и внедрены цифровые технологии по проведению виртуальных совещаний и ученых советов".

Ситуация под контролем

Для того чтобы дистанционное образование было максимально доступным, был принят целый комплекс мер, инициированных руководством региона. Уже в марте губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил главам муниципальных образований и соответствующим службам принять все меры, чтобы каждый ребенок мог получить дистанционное образование. Вместе с операторами связи оперативно решался и вопрос по доступности интернета в удаленных населенных пунктах.

Ход дистанционного образования под контролем держит и Совет ректоров вузов Самарской области. "Ограничительные противоэпидемические меры негативно влияют на качество обучения, - говорит председатель Самарской губернской думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников. - Наша главная задача - обеспечить максимально высокое качество учебного процесса, а также сохранить все социальные гарантии для студентов и преподавателей".

Опыт организации дистанционного обучения, накопленный весной, позволил и в ходе второй волны пандемии эффективно продолжить обучение во многих школах в дистанционном формате.

"Дистанционные формы работы мы стали также использовать и при организации домашнего обучения, при проведении совещаний, семинаров для педагогов, консультаций и родительских собраний, это позволяет эффективно использовать личное время учителя и родителей, - отмечает директор гимназии №48 Тольятти Оксана Кузнецова. - Для решения проблем, связанных с техническими сбоями в ходе онлайн-уроков и использованием различных интернет-ресурсов, мы пошли по пути разработки Технологической карты урока, которая помогала осваивать учебный материал".

Стоит отметить, что и работа детских садов выстраивалась по-другому в связи с пандемией. Так, в конце августа в Самаре специальная комиссия провела проверку образовательных учреждений. По словам руководителя департамента образования Елены Чернеги, в Самаре все образовательные учреждения были готовы к началу учебного года.

"В условиях пандемии проведен целый комплекс мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья детей и работников. Так, сотрудники дошкольных учреждений прошли за счет средств городского бюджета обследования на COVID-2019. Также приобретено необходимое количество рециркуляторов, санитайзеров, бесконтактных термометров, масок и перчаток", - пояснила Елена Чернега.

Геннадий Котельников, председатель Самарской губернской думы, председатель совета ректоров вузов Самарской области, академик РАН:

- В ходе пандемии вузы приобрели значительный опыт и будут активно внедрять цифровые решения. Обеспечение дистанционного образовательного процесса - это не только подготовка виртуальных лекций, электронных учебников и цифровых инструментов контроля. Это большой комплекс профилактических мероприятий: разделение потоков обучающихся, санобработка помещений, организация изоляторов в общежитиях и других мер. Переход в новый образовательный формат произошел и технологически, и методологически. Сегодня практически все вузы показывают высокую готовность к работе в новых условиях, сочетая онлайн и офлайн.

Владимир Богатырев, ректор Самарского университета:

- В настоящее время образовательный процесс в Самарском университете осуществляется в смешанном формате. В связи с увеличением нагрузок на электронную образовательную среду приобретены дополнительные серверы, что позволило увеличить количество одновременно проводимых занятий. Дистанционное обучение не может заменить очного образовательного процесса. Студентам необходимы работа на уникальном научном оборудовании, общение с одногруппниками и преподавателями, встречи с будущими работодателями, нужна работа в проектных группах. Принцип "образование через научные исследования" полноценно можно реализовать, только сочетая разные образовательные форматы.

Виктор Акопьян, министр образования и науки Самарской области:

- Пока не все педагоги в равной степени владеют дистанционными технологиями, но в целом педагогическое сообщество Самарской области с поставленной задачей справилось. Учителя очень оперативно переписывали свои учебные планы, потому что урок в удаленном режиме по Скайпу и Zoom кардинально отличается от урока в классе. Мы прошли очень сложный путь, приобрели колоссальный опыт и сделали выводы. Главный - учителя никто и никогда не заменит. Хочу успокоить всех противников дистанта: у государства нет планов переводить детей на "удаленку" на постоянной основе. Обучение с применением дистанционных технологий - это вынужденная мера, и мы очень аккуратно ее применяем, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку в регионе и, конечно, на мнение родительской общественности.

Елена Сизова, руководитель отрадненского управления министерства образования и науки Самарской области:

- Этот год был сложным, непредсказуемым и, вместе с тем, наполненным новыми открытиями, возможностями, надеждой на скорое возвращение в спокойное, привычное русло и верой в то, что мы справимся с любыми трудностями. Самым сложным в массовом переходе на дистанционный режим обучения было убедить родителей, что мера эта вынужденная и необходимость использования в образовании дистанционных технологий не отменяет очной формы обучения. Мы провели "инвентаризацию ресурсов" - средств и способов связи, чтобы определить возможность проведения онлайн-занятий. В короткий срок учащиеся и педагоги были обеспечены техникой. По инициативе Виктора Альбертовича была запущена разработанная им и его командой форма расписания занятий для школ и СПО. В нее вошли весь учебный день школьника/студента, онлайн-уроки, ежедневные встречи классных руководителей с учащимися, отведено время для консультаций учителя с родителями, а также указаны все виды используемых ресурсов. По отзывам учеников, педагогов и родителей, такое расписание очень удобно. Открытые в образовательных организациях "горячие линии" по вопросам дистанционного обучения, занятости подростков, сдачи ЕГЭ, горячего питания позволили оперативно решать проблемы. Наши педагоги учили и учились сами, осваивая новые технологии ведения урока, новые методики работы, эффективные учебные платформы. А учащиеся и воспитанники, помимо урочной деятельности, при поддержке и помощи педагогов и родителей, участвовали в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и фестивалях.

Александр Каврын, руководитель Северо-восточного управления министерства образования и науки Самарской области:

- В ходе работы в дистанте освоены новые образовательные технологии, появились новые возможности и компетенции для работы с разными электронными ресурсами. Однако подготовка к урокам потребовала от учителей дополнительного времени по переводу материала в электронный формат, выстраиванию структуры, созданию образовательных модулей и подготовке инструкций. Но когда все систематизировалось, то пришло понимание, как и когда наиболее эффективно использовать презентации, видеоуроки, наглядные пособия, текстовые документы. Все это делает процесс обучения более динамичным и разнообразным. Кроме того, учитель может дать возможность ученикам показывать свои работы всем участникам процесса. Появилась и возможности выстраивания учителем индивидуальной образовательной траектории учеников. Конечно, дистанционное обучение требует от ребенка высокого уровня организованности, так как приходится больше работать самостоятельно, уметь искать и использовать информацию. Но, с другой стороны, ученик обучается в спокойной обстановке, может снова просмотреть материал урока, самостоятельно распределять свое время. Это и управление процессом обучения, и совершенно другой опыт ответственного поведения. Дистанционное обучение помогло многим детям стать более самостоятельными. А все учителя расширили свои профессиональные навыки и используют их сегодня в своей работе. Тем не менее педагоги считают, что только использование смешанной модели обучения в комбинации онлайн и офлайн позволит повысить качество обучения.

Александр Колсанов, ректор СамГМУ, профессор РАН:

- Определены темы, которые можно эффективно вести с использованием цифровых форматов. Развитие дистанционных образовательных технологий - это лишь часть глубокой цифровой трансформации, нацеленной на кардинальное повышение эффективности управления университетом во всех сферах.