В Самаре принято решение о завершении строительства двух проблемных долевок ООО "Горос" и "Эл-Гранд"

Федеральный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства по итогам прошедшего наблюдательного совета принял решение о завершении строительства двух объектов. Информацию об этом 31 декабря 2020 г. опубликовало министерство строительства Самарской области в Twitter.

Речь идет о долевке застройщика ЗАО ПФСК "Эл-Гранд" на ул. Чкалова, 57 и объекте, возводимом ООО "Горос" на ул. Советская/ Черемшанская.

Напомним, в начале этого года появилась информация, что Самарская область претендует на федеральное финансирование по некоторым проблемным объектам. В их числе - дом на ул. Чкалова, 57.

По долевке "Гороса" в конце 2019 г. минстрой решил признать нецелесообразным и невозможным завершение строительства данного проблемного объекта. Однако чиновники ведомства уточнили, что подписанный приказ не является бесповоротной точкой в решении вопроса долгостроя, и сообщили, что юридический механизм возвращения к достройке "Гороса" возможен, если будет найдена финансовая модель достройки и проявлена инициатива от ответственного застройщика.