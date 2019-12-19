В Самарской области продолжат искать инвесторов, готовых достроить "Горос"

В регионе продолжат искать инвестора, который смог бы достроить один из самых сложных объектов региона - ООО "Горос". А пока дольщики этого проблемного объекта, а также еще трех недостроенных домов, завершение строительства которых признано невозможным, смогут получить денежные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, активная работа по решению проблем обманутых дольщиков в Самарской области началась осенью 2017 года по инициативе главы региона Дмитрия Азарова.

6 сентября 2019 г. вопросы одного из самых сложных объектов региона ООО "Горос" рассматривались губернатором Самарской области на заседании межведомственной комиссии по регулированию вопросов долевого строительства на территории региона.

Конкурсное производство в отношении объекта было открыто еще в 2013 году. Свои деньги в объект вложили 371 человек. Сегодня на достройку 6 секций здания необходимо 545 млн рублей. Глава региона поручил в ближайшее время решить вопрос людей, которые многие годы ждут свои квартиры.

Министерство рассмотрело все возможные варианты решения проблем пострадавших граждан в поисках самого оптимального и опубликовало приказ "О признании нецелесообразным и невозможным завершения строительства проблемных объектов".

Всего в списке четыре недостроя:

Самара, ул. Советская/ул. Черемшанская, застройщик ООО "Горос";

Самара, Ленинский район, в границах ул. Арцыбушевской, Маяковского, Буянова, застройщик ООО "Самарагорстрой";

Самара, ул. Вилоновская, 60, застройщик ЗАО "ПФСК "Эл-Гранд";

Тольятти, относительно ориентира, расположенного в Центральном районе, мкр. 3 "Северный", застройщик ООО "Лесной городок".

Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев прокомментировал сложившуюся ситуацию. "Подписанный приказ не является бесповоротной точкой в решении вопроса долгостроя. Самое важное для нас - чтобы люди в максимально короткие сроки смогли решить жилищные вопросы путем частичных выплат. В случае, если мы найдем финансовую модель достройки проблемного объекта и будет проявлена инициатива со стороны ответственного застройщика-инвестора, существует юридический механизм возвращения к достройке "Гороса", - подчеркнул министр.