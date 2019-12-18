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Строительство Строительство и недвижимость

Завершение строительства четырех высоток в Самаре и Тольятти признали невозможным

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершение строительства четырех многоэтажных жилых домов в Самаре и Тольятти признано нецелесообразным или невозможным. Соответствующий приказ министерства строительства Самарской области опубликован на сайте областного правительства.

Фото: pixabay.com

В перечень домов, которые не станут достраивать, попали объекты по следующим адресам:

  • Самара, ул. Советская/ул. Черемшанская, застройщик ООО "Горос";
  • Самара, Ленинский район, в границах ул. Арцыбушевской, Маяковского, Буянова, застройщик ООО "Самарагорстрой";
  • Самара, ул. Вилоновская, 60, застройщик ЗАО "ПФСК "Эл-Гранд";
  • Тольятти, относительно ориентира, расположенного в Центральном районе, мкр. 3 "Северный", застройщик ООО "Лесной городок".

Документ, подписанный министром строительства региона Евгенией Чудаевым вступил в силу во вторник, 17 декабря. Контроль за исполнением приказа возложен на его заместителя Анну Урусову.

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