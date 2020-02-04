В 2020 г. в регионе из перечня проблемных планируется исключить семь строек

В текущем году в Самарской области планируют исключить из перечня проблемных семь объектов строительства с участием обманутых дольщиков, сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, планируется обеспечить ввод четырех жилых домов по адресам ул. Галактионовская 81, ул. Степана Разина 110, пересечение ул. Ставропольская-Запорожская в Самаре и ул. Коммунистическая в Тольятти. Денежные компенсации получат дольщики с. Тимофеевка Ставропольского района и коттеджного поселка в Петра-Дубраве (Волжский район). Также планируется достройка ЖК "Ильинская плаза".

Кроме того, регион претендует на федеральное финансирование по трем проблемным объектам: недострой в пос. Мехзовод (застройщик ООО "Кросс"), дом по ул. Чкалова 57 (застройщик "Эл-Гранд"), с. Выселки Ставропольского района (застройщик ИК "Недвижимость").