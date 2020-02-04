16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2020 г. в регионе из перечня проблемных планируется исключить семь строек В ОЭЗ Тольятти построят завод по производству автозапчастей из пластмассы Вместо аварийных двухэтажек в Кировском районе хотят построить развлекательный центр Власти Волжского района проигрывают кампанию по возврату 1 млн кв. м земель Тольятти не смог выполнить план минстроя по вводу жилья

Строительство Строительство и недвижимость

В 2020 г. в регионе из перечня проблемных планируется исключить семь строек

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В текущем году в Самарской области планируют исключить из перечня проблемных семь объектов строительства с участием обманутых дольщиков, сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, планируется обеспечить ввод четырех жилых домов по адресам ул. Галактионовская 81, ул. Степана Разина 110, пересечение ул. Ставропольская-Запорожская в Самаре и ул. Коммунистическая в Тольятти. Денежные компенсации получат дольщики с. Тимофеевка Ставропольского района и коттеджного поселка в Петра-Дубраве (Волжский район). Также планируется достройка ЖК "Ильинская плаза".

Кроме того, регион претендует на федеральное финансирование по трем проблемным объектам: недострой в пос. Мехзовод (застройщик ООО "Кросс"), дом по ул. Чкалова 57 (застройщик "Эл-Гранд"), с. Выселки Ставропольского района (застройщик ИК "Недвижимость").

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1