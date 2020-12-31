Полицейские помогли женщине, нуждавшейся в экстренной медицинской помощи

Самарские полицейские помогли быстро добраться в больницу женщине, у которой стало плохо с сердцем.

Как сообщает региональное ГУ МВД, в Куйбышевском районе к сотрудникам ДПС обратился автомобилист, который вез в больницу коллегу. Женщине стало плохо на работе. При этом на дорогах были пробки и мужчина переживал, что не сможет быстро доставить ее к медикам.

В итоге правоохранители на патрульном автомобиле со спецсигналами отвезли самарчанку в ближайшую городскую больницу за считаные минуты. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь.

"У меня сильно поднялось давление, беспокоила боль в сердце, как позднее выяснилось, у меня было предынсультное состояние. И только благодаря полицейским все обошлось", - рассказывает женщина. Сейчас она чувствует себя удовлетворительно.

Жительница Самары и ее 10-летний сын благодарят полицейских за помощь.