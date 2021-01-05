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ДТП Происшествия

В Самаре столкнулись три Hyundai

САМАРА. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 4 января, в Самаре произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Фото: УГИБДД областного ГУ МВД России

По данным регионального ГУ МВД, в 00:20 21-летний водитель Hyundai Elantra ехал по Московскому шоссе. Напротив дома № 95а при перестроении он не уступил дорогу и столкнулся с Hyundai Sonata под управлением 40-летнего мужчины. После удара водитель Hyundai Sonata потерял управление, его машину отбросило на Hyundai Getz, находившийся на крайней левой полосе.

В аварии пострадал мужчина, управлявший Hyundai Sonata. Госпитализация не потребовалась.

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