В Самаре столкнулись три Hyundai

В понедельник, 4 января, в Самаре произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По данным регионального ГУ МВД, в 00:20 21-летний водитель Hyundai Elantra ехал по Московскому шоссе. Напротив дома № 95а при перестроении он не уступил дорогу и столкнулся с Hyundai Sonata под управлением 40-летнего мужчины. После удара водитель Hyundai Sonata потерял управление, его машину отбросило на Hyundai Getz, находившийся на крайней левой полосе.

В аварии пострадал мужчина, управлявший Hyundai Sonata. Госпитализация не потребовалась.