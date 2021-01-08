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ДТП Происшествия

В ДТП у Новосемейкино пострадали два ребенка

КРАСНЫЙ ЯР. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 8 января, в Красноярском районе на автодороге "Урал - Новосемейкино" в столкновении иномарок пострадали два ребенка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, в 13:30 водитель Hyundai Solaris, ехавший в сторону Новосемейкино, в условиях снегопада на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю Chevrolet Lacetti, двигавшемуся по главной дороге.

В результате ДТП пострадали два пассажира из Chevrolet - 2013 и 2019 годов рождения. Они были доставлены в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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