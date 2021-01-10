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Губернатор Власть и политика

Губернатор поручил взять на особый контроль работу по расчистке улиц от снега

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 10 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме ВКС провел совещание с главами муниципалитетов, руководством областного минтранса и ГУ МЧС.

В центре внимания — расчистка улиц, дворов и транспортных магистралей от снегопада, прошедшего в минувшие сутки — вопрос зоны прямой ответственности местных властей.

Губернатор поставил задачу главам городов сосредоточить максимальные усилия на уборке территорий в предстоящие сутки, перед первым рабочим днем после новогодних праздников.

Погодные условия на территории региона продолжают оставаться непростыми. За минувшие сутки в центральных районах Самарской области выпало от 55% до 77% месячной нормы осадков.

Дмитрий Азаров дал поручение муниципальным властям, в чьей компетенции находится уборка улиц, а также руководству министерства транспорта, которое курирует дороги и трассы регионального значения, предпринять все усилия, чтобы максимально расчистить транспортные артерии, тротуары, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, подъезды к социальным учреждениям.

Не менее важно обеспечить расчистку дворов от снега и надели, подъезды спецтехники к мусорным контейнерам и своевременный вывоз мусора. Глава региона подчеркнул, что главы муниципалитетов должны контролировать работу УК, ТСЖ, ЖСК и прочих обслуживающих организаций в этом вопросе.

Особое внимание — расчистке крыш: на улице сохраняется теплая погода, возможен сход снега. Дмитрий Азаров поручил главам городов взять эту работу под личную ответственность, обеспечить контроль за обслуживающими организациями, а также провести муниципальные штабы, чтобы выработать четкий план действий по ликвидации последствий снегопада.

Глава региона отметил: при необходимости муниципалитеты могут обратиться за содействием к руководству крупных предприятий, чья спецтехника поможет в уборке снега.

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