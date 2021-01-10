В городах Самарской области устраняют последствия снегопада

В воскресенье, 10 января, главы муниципалитетов Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова провели заседания местных штабов по борьбе с последствиями снегопада. А также сами выехали в рейды, чтобы посмотреть, как работают службы благоустройства.

По итогам такого объезда глава Самары Елена Лапушкина рассказала, что недостатки есть, но руководители внутригородских районов лично контролируют расчистку внутриквартальных дорог, дворовых территорий силами УК, ТСЖ, ЖСК. Привлекается техника крупных предприятий. Работы будут вестись всю ночь вплоть до утра понедельника.

"У нас не все внутриквартальные дороги почищены, не все тротуары. Это зона ответственности управляющих компаний. Мы обратили внимание глав внутригородских районов на необходимость жесткого контроля УК, - говорит Елена Лапушкина. Недостаточно техники вышло. Очень надеюсь, что ее прибавится, потому что мы обратились и к предприятиям города и к строительным организациям с просьбой выделить дополнительную технику для очистки внутриквартальных территорий и дорожной сети".

Она отметила, что в первую очередь внимание уделяется подъездам к больницам и поликлиникам, а также школам, детсадам и другим учреждениям социальной сферы.

Расчищают от сугробов и Тольятти.

"Город сегодня должен мобилизовать все силы и средства для своевременной уборки снега с магистральных дорог, остановок общественного транспорта и тротуаров. Особое внимание уделено обеспечению беспрепятственного проезда и подхода к учреждениям социальной сферы: поликлиникам, больницам, школам, детским садам, - отметил глава Тольятти Сергей Анташев. По его словам, эти и другие задачи ещё раз обозначили сегодня перед подрядными организациями, УК и ТСЖ на заседании городского штаба.



"Снегопад не должен стать помехой для бесперебойного начала первой рабочей недели в наступившем году. Рассчитываю, что службы дорожного и городского хозяйства отдают себе в этом отчет и качественно выполнят свою работу. Также обращаюсь к руководителям предприятий и организаций, в распоряжении которых есть снегоуборочная техника, с просьбой обеспечить должное содержание прилегающих территорий и по возможности оказать городу помощь в устранении последствий обильного снегопада", - добавил он.

В Сызрани службы также работают в усиленном режиме. Глава города Николай Лядин дал поручение сосредоточить максимальные усилия на уборке тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, подъездов к социальным учреждениям. На контроле – работа УК, ТСЖ и прочих организаций по этому вопросу.

"Расчистка снега с магистральных дорог идет практически круглосуточно. Техника работает - ее порядка 36 единиц. Это основные дороги, - сказал во время объезда Николай Лядин. - Вся территория рядом с объектами здравоохранения и социального назначения очищается. Больших проблем нет. По поводу очистки дворов и тротуаров жители обращаются. Сразу реагируют управляющие компании, МБУ "Благоустройство". Все службы работают в повышенном режиме".

В городах на отдельном контроле расчистка проездов к мусорным контейнерам, чтобы обеспечить своевременный вывоз мусора.

Также особое внимание уделяется расчистке крыш: на улице сохраняется теплая погода, возможен сход снега. Эта работа продолжается и находится на личном контроле у глав городов.