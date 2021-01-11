При столкновении легковушки со столбом под Тольятти пострадали женщина и ребенок

В воскресенье, 10 января, в 11:00 в Ставропольском районе 31-летняя женщина за рулем ВАЗ-11193 между 19 и 20 км трассы "Волжский-Курумоч–М-5" в условиях снегопада не выбрала безопасную скорость, не справилась с рулевым управлением, выехала на правую обочину и врезалась в столб ЛЭП, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате происшествия пострадала водитель и ее семилетняя пассажирка. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение. В областной полиции уточнили, что от госпитализации они отказались.

В отношении женщины-водителя стражи порядка составили определение о возбуждении дела об административном правонарушении о нарушении ПДД, повлекшем причинение легкого вреда здоровью потерпевшего по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ.