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Губернатор поставил задачу справиться с последствиями снегопада за сутки

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 11 января, губернатор Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов справиться с последствиями снегопада в ближайшие сутки. Такую задачу глава региона поставил на оперативном совещании с руководителями министерств и ведомств, главами крупных городов региона.

Отметим, что во время новогодних праздников в зависимости от погодных условий на региональных дорогах ежедневно работало от 110 до 615 единиц специализированной техники, в черте города Самары было задействовано от 65 до 230 машин.

На полигоны вывезено 35 тыс. тонн снега. Все автодороги регионального и межмуниципального значения находятся в проезжем состоянии, закрытия движения транспорта не было.

Самая серьезная "снежная" нагрузка легла на Самару. Глава региональной столицы Елена Лапушкина доложила, что дороги в целом расчищены, сейчас службы активно занимаются расчисткой проездов к социальным учреждениям, остановок и тротуаров. "43 управляющие компании не справились с задачей, составляем протоколы", - отметила Лапушкина.

Планируется, что уже в ближайшие часы на помощь коммунальщикам придут бригады промышленных предприятий. "126 предприятий откликнулись и выделяют технику для расчистки внутриквартальных проездов. 307 бригад работают по кровлям - в первую очередь там, где есть нависание над тротуарами", - отметила мэр Самары. Обращения, поступившие от жителей, необходимо отработать", - поручил Дмитрий Азаров.

"По Промышленному району количество жалоб несоразмерно больше, чем по остальным. Обратите отдельное внимание", - обратился губернатор к мэру Самары.

Аналогичные проблемы с расчисткой дворов и внутриквартальных проездов есть в Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске. Губернатор подчеркнул: главы муниципалитетов несут личную ответственность за качество этой работы.

Очень важно справиться с задачами в ближайшие сутки, оперативно убрать снежные навалы, так как, по данным МЧС, уже в четверг-пятницу снегопад может повториться.

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