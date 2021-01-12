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В учреждениях соцзащиты в Самарской области всего четверо заболевших подопечных

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Под пристальным вниманием находится и ситуация в стационарных учреждениях соцзащиты Самарской области, министерство социально-демографической и семейной политики ежедневно проводит мониторинг заболеваемости не только коронавирусом, но и ОРВИ, и внебольничной пневмонией.

На сегодняшний день взрослых заболевших подопечных нет, среди детей — 4 подростка, среди сотрудников — 54 человека. Это те, кто находится дома, а не на смене. Среди тех, кто на вахте на работе, — заболевших нет. Такие данные были озвучена на заседании оперштаба по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области обсуждался вопрос организации очного обучения.

23 детских учреждения работают в штатном режиме, комплексный центр "Ровестник" функционирует как обсерватор, 21 взрослое учреждение продолжает функционировать в режиме полного карантина, то есть сотрудники заходят на работу посменно, при отрицательном тесте на коронавирус.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова поблагодарила за решение о начале вакцинации от коронавируса сотрудников соцучреждений, в списке желающих привиться 951 человек, 142 сотрудника уже получили вакцину от коронавируса.

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