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ДТП Происшествия

В Тольятти под машину попали мужчина и женщина

ТОЛЬЯТТИ. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 11 января, в Автозаводском районе Тольятти в 20:00 36-летняя женщина за рулем Lada Vesta на ул. Ворошилова у дома №34 сбила двух пешеходов: 61-летнюю женщину и 62-летнего мужчину, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП оба пешехода получили травмы и были госпитализированы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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