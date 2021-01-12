В Тольятти под машину попали мужчина и женщина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 11 января, в Автозаводском районе Тольятти в 20:00 36-летняя женщина за рулем Lada Vesta на ул. Ворошилова у дома №34 сбила двух пешеходов: 61-летнюю женщину и 62-летнего мужчину, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.