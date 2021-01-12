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ДТП Происшествия

Тольяттинский школьник попал под машину, выйдя на переход на "красный"

ТОЛЬЯТТИ. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 11 января, в 8:40 напротив дома № 28 на ул. Гидротехнической в Комсомольском районе Тольятти 26-летний водитель автомобиля Datsun on-DO сбил 15-летнего подростка, шедшего по регулируемому пешеходному переходу, предположительно, на запрещающий сигнал светофора, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, ребенок шел в школу. При ДТП школьник пострадал и ему было назначено амбулаторное лечение.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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