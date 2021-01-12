Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Во вторник, 12 января, Самарская область вместе со всей страной отмечает День работника прокуратуры, вспоминает и чествует тех, кто внес особый вклад в развитие законности и правопорядка.

Поблагодарить за совместную работу на благо жителей Самарской области и поздравить кадровый состав и ветеранов ведомства с праздником в областную прокуратуру приехали губернатор Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по региону Юрий Рожин, спикер губдумы Геннадий Котельников, председатель Самарского областного суда Вадим Кудинов, руководители правоохранительных и контрольно-надзорных органов.

"Прокуратура надежно стоит на страже законности и правопорядка, осуществляет постоянный диалог с институтами гражданского общества, охраняет правовые устои нашего государства, защищает конституционные права и свободы граждан, суверенитет страны, — отметил Дмитрий Азаров. — Мощнейший импульс развитию страны и работе правоохранительных, надзорных органов, прокуратуре, дало принятие поправок в Конституцию Российской Федерации, которое при поддержке абсолютного большинства жителей нашей страны прошло в прошлом году".

В ушедшем году региональные власти и прокуратура вместе работали над реализацией нацпроектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным. Прокуратура де-факто организовала надзорное сопровождение, тем самым во многом обеспечив контроль качества возведения объектов, ремонта улично-дорожной сети и благоустройства общественных пространств.

В фокусе внимания прокуратуры также защита прав и законных интересов социально незащищенных граждан, работа по развитию трудовых прав и удовлетворению прав обманутых дольщиков. Так, только в 2020 году из реестра проблемных объектов благодаря работе региональной команды исключено 16 долгостроев, удовлетворены права более чем 1200 обманутых дольщиков.

Кроме того, в минувшем году наблюдательным советом ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства 4 проблемных объектов, решены вопросы 781 обманутого дольщика. Таким образом, Самарская область вошла в число приоритетных регионов России по удовлетворению прав обманутых граждан за счет федерального бюджета.

Огромная работа проводится прокуратурой по ликвидации административных барьеров и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Это позволяет достигать значительных результатов по улучшению инвестиционного климата в Самарской области: за последние 3 года 63-й регион серьезно поднялся в рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов.

"Это создает дополнительные предпосылки для привлечения инвестиций, а значит, — опережающего развития нашего региона в соответствии со Стратегией лидерства Самарской области, которую мы разработали и приняли вместе со всеми жителями еще в 2018 году, а сегодня фиксируем результаты реализации этой Стратегии", — акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Слова благодарности за совместную работу прозвучали и со стороны депутатского корпуса. Председатель Губернской Думы Геннадий Котельников отметил, что в 2020 году Самарская Губернская Дума приняла 4 областных закона по предложениям прокуратуры области.

Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий отметил, что в прошлом году в органы прокураторы поступило свыше 100 тыс. обращений от жителей региона. Большая часть из них касалась сферы ЖКХ, жилищных, трудовых и семейных отношений, а также соблюдения законности в сфере уголовного законодательства. "Принципиальная позиция прокуроров позволила выявить и устранить свыше 100 тыс. нарушений закона, отстоять и восстановить права десятков тысяч граждан", — отметил прокурор.

На торжественном мероприятии также были награждены сотрудники прокуратуры, отличившиеся на службе в 2020 году. Благодарственными письмами, почетными грамотами, нагрудными знаками были отмечены несколько десятков членов кадрового состава ведомства.