Губернатор заявил о начале строительства нового корпуса областной детской инфекционной больницы

Во вторник, 12 января, губернатор Дмитрий Азаров обсудил с главврачом Самарской областной детской инфекционной больницы Сергеем Китайчиком планы по развитию медицинского учреждения.

Вначале глава региона оценил условия, в которых проходят лечение пациенты. Напомним, Самарская областная детская инфекционная больница оказывает круглосуточную медицинскую помощь жителям Самары и губернии. Это дети, подростки и их родные с капельными инфекциями, с острыми нейроинфекциями бактериальной и вирусной этиологии, ОРВИ, в том числе осложненными бронхитами и пневмониями.

В прошлом году здесь открыли отделение для лечения людей с COVID-19. В больнице организовали 128 инфекционных коек для больных коронавирусом. Дети и их родители, болеющие COVID-19, находятся в палатах-боксах. Вход в каждую палату организован с улицы.

Дмитрий Азаров осмотрел инфекционное отделение больницы, где пообщался с больными детьми и их родителями, которые сегодня готовятся к выписке после перенесенных респираторных инфекций. Губернатор пожелал им здоровья и подарил сладкие гостинцы для ребят.

Многие пациенты, которые тяжело переносили инфекцию, отправляются на долечивание в санатории. Врачи отметили, что это успешная практика, которая позволяет больным проходить качественную реабилитацию.

Напомним, впервые такой подход был применен именно в Самарской области по поручению губернатора. "Мы первыми в стране стали направлять выздоравливающих пациентов в санатории на реабилитацию, - отметил Дмитрий Азаров. - Так и люди быстрее восстанавливаются, и больничный коечный фонд используется эффективно".

Сергей Китайчик отметил, что благодаря проведенному в 2012 году ремонту, а также дооборудованию боксов к чемпионату мира по футболу больница была готова к приему больных с коронавирусом. Он поблагодарил губернатора за внимание к учреждению и в период его работы мэром города, и теперь, в статусе главы региона.

При поддержке губернатора обновление главной детской "инфекционки" продолжится - в марте 2021 года здесь начнется возведение нового корпуса на 100 мест, который планируют открыть уже в первом квартале 2022-го.

Проект разрабатывался вместе с коллективом больницы. "Я считаю, что это один из лучших проектов в России", - подчеркнул Сергей Китайчик.

Глава региона поставил региональному минстрою задачу - в сжатые сроки провести все подготовительные процедуры и приступить к строительству.