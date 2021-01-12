16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В минобре пояснили как будут работать школы в сильные морозы На ул. Подшипниковой монтируют фундамент здания нового детского сада Губернатор поручил минздраву выработать рекомендации для родителей школьников по получению медсправок Профессор Владислав Блатов: "Мы можем спроектировать материал, отвечающий заданным требованиям" Школьники Самарской области начнут третью четверть без дистанционного обучения

Образование Общество

В минобре пояснили как будут работать школы в сильные морозы

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В министерстве образования и науки Самарской области пояснили порядок проведения занятий в школах в период морозов.

Решение об отмене занятий в общеобразовательных организациях принимается директором на основании прогноза низких температур атмосферного воздуха, а также тенденций к изменениям метеоусловий.

При понижении температуры воздуха руководителями общеобразовательных организаций принимается решение об отмене очных учебных занятий в школе: 
ниже -25°С — для обучающихся с 1 по 4 классов;
ниже -27°С — с 1 по 8 классы;
ниже -30°С — с 1 по 11 классы.

В случае отмены очных занятий образовательное учреждение организует обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.

При этом деятельность общеобразовательной организации осуществляется в соответствии с утвержденным режимом работы. С обучающимися, пришедшими в общеобразовательную организацию в день отмены занятий, организуется проведение уроков и режим питания.

Гид потребителя

Фото на сайте

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31