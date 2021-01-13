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ДТП Происшествия

На жд-переезде станции Водинская "Газель" столкнулась с поездом

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 12 января, в 18:20 на железнодорожном переезде станции Водинская под Новосемейкино произошло ДТП с участием "Газели" и поезда, сообщили в пресс-службе КбшЖД.

Водитель "Газели", нарушив ПДД и игнорируя действующую переездную сигнализацию, выехал на переезд перед приближающимся составом. Машинист поезда экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. ДТП обошлось без пострадавших, на график движения пассажирских поездов не повлияло.

"Куйбышевская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, не подвергать смертельной опасности свою жизнь, жизнь своих пассажиров, локомотивные бригады и пассажиров поездов", — отмечается в сообщении.

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