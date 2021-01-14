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ДТП Происшествия

На Ракитовском шоссе в Самаре столкнулись три автомобиля

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 13 января три автомобиля столкнулись на Ракитовском шоссе.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным регионального ГУ МВД, в 15:00 33-летний водитель ВАЗ-21099 напротив стр. 9б не учел дорожные и метеоусловия и столкнулся с Nissan Almera под управлением 24-летнего парня. От удара иномарку выбросило на встречную полосу, где она врезалась в Renault Logan, за рулем которого был 47-летний мужчина.

В результате аварии с травмой головы госпитализировали водителя Renault. Также пострадала его 32-летняя пассажирка.

По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.

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