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Музыка Культура

В Kowalski Club выступит дуэт скрипачки Анны Ракиты и басиста Антона Давидянца

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 24 января, в самарском Kowalski Club выступит дуэт известных российских музыкантов: талантливой скрипачки Анны Ракиты и знаменитого басиста Антона Давидянца.

Фото: kozlovclub.ru

Музыканты ошеломляют головокружительным уровнем владения своим инструментом, демонстрируя при этом великолепное чувство ансамбля - прозрачные, кристально чистые звуки скрипки и обволакивающий, глубокий бас.

Нежность и мощь, виртуозность, умноженная на два — эта музыка то сбивает с ног своим жарким напором, то погружает в приятную прохладу, и обязательно останется в памяти на всю жизнь.

Начало концерта — в 19:00.

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