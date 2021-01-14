В Kowalski Club выступит дуэт скрипачки Анны Ракиты и басиста Антона Давидянца

В воскресенье, 24 января, в самарском Kowalski Club выступит дуэт известных российских музыкантов: талантливой скрипачки Анны Ракиты и знаменитого басиста Антона Давидянца.

Музыканты ошеломляют головокружительным уровнем владения своим инструментом, демонстрируя при этом великолепное чувство ансамбля - прозрачные, кристально чистые звуки скрипки и обволакивающий, глубокий бас.

Нежность и мощь, виртуозность, умноженная на два — эта музыка то сбивает с ног своим жарким напором, то погружает в приятную прохладу, и обязательно останется в памяти на всю жизнь.



Начало концерта — в 19:00.