Ольга Сорокина: Российские страховщики опережают страховую отрасль Европы в цифровизации

Сейчас Россия показывает существенные скачки в развитии, в финтехе мы уже опережаем страховую отрасль Европы. Такое заявление сделала Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК, выступая на стратегической сессии "Новые вызовы и новые реалии финтеха" IV международной конференции о цифровой трансформации экономики и новых финансовых технологиях "Финтех ONLINE". Встреча, посвященная цифровой трансформации экономики и новым финансовым технологиям, прошла в студии делового издания "Ведомости".

В рамках мероприятия Ольга Сорокина рассказала об инновациях и цифровизации в отрасли страхования. Она отметила важность усовершенствования бизнес-процессов под новые технологии. "Главная инновация, которая поможет цифровизации отрасли, это экосистемы. Такой подход позволит получить клиенту здесь и сейчас не одну финансовую услугу, но и комплексные сервисные решения, которые удовлетворят запросы потребителя в режиме "одного окна". Ценность таких решений очевидна — клиент экономит время, деньги и получает сразу все необходимые финансовые продукты и дополнительные бытовые услуги".

По ее мнению, цифровое развитие страхования невозможно реализовать только силами бизнес-игроков, важно участие государства.

"Сейчас Россия показывает существенные скачки в развитии, мы уже опережаем страховую отрасль Европы. Если говорить об отрасли в целом, это невозможно сделать только самим бизнес-игроками, это всегда синергия с государством", — заявила заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина.

ВСК уже успешно интегрировалась с государственными цифровыми проектами — в первую очередь это "Цифровой профиль". Сервис позволит клиенту оформить нужный продукт на сайте ВСК в несколько кликов. Все необходимые данные с сайта Госуслуг, а также сведения из ведомств — подтянутся автоматически. Эксперты ВСК также отмечают важность появления в "Цифровом профиле" данных из базы МВД, эти данные ожидаются уже в 2021 году и существенно упростят онлайн оформление полисов автострахования. Помимо этого, страховые компании заинтересованы в расширении возможностей СМЭВ (система межведомственного документооборота), данные из которой ускорят процесс урегулирования страховых событий. Кроме того, ВСК работает над интеграцией с Системой быстрых платежей.

"Такие проекты ведут к безопасности, к быстроте. Снижают количество возможных мошеннических схем, которые в финансовой индустрии значительно развиты. Это помогает обезопасить индустрию и снижает цену для клиентов на продукты благодаря более персонализированному тарифу", — отметила Ольга Сорокина.

Количество потребителей рынка финтех-услуг растет с каждым годом. По результатам исследования Bloomchain, посвященного рынку финансовых технологий, Россия находится на третьем месте по степени распространения финтех-услуг среди стран мира (82%). Такая положительная динамика задает компаниям тренд на внедрение финтех-решений для своих продуктов. Участники тематической конференции обменялись мнениями об отечественной цифровой валюте, обсудили технологические тренды в платежах, успешные проекты, выстрелившие в условиях самоизоляции. Также состоялась дискуссия о драйверах роста отрасли и развитии экосистем и маркетплейсов. Помимо этого, эксперты подняли и острую тему безопасности клиента при резком всплеске онлайна.

В мероприятии приняли участие представители власти, руководители госорганов, регулирующих финансовую отрасль, представители Банка России, руководители банков и департаментов новых разработок, директора по развитию бизнеса и IT, финансисты, руководители компаний, отвечающих за технологии, хранилища данных, BigData и софт-обеспечение, а также представители бизнеса, заинтересованного в развитии финтеха и цифровых технологий.