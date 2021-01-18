В Самарской филармонии выступит Леван Ломидзе и Blues cousins

В Самарской филармонии 4 февраля, в 19:00, представят новый проект Левана Ломидзе и Blues cousins.
В программе принимают участие лучшие Леван Ломидзе, Дмитрий Четвергов, Дмитрий Малолетов и Чак Регистер (Charles Register, США).
В Самарской филармонии 4 февраля, в 19:00, представят новый проект Левана Ломидзе и Blues cousins.
В программе принимают участие лучшие Леван Ломидзе, Дмитрий Четвергов, Дмитрий Малолетов и Чак Регистер (Charles Register, США).
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.