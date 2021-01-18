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Музыка Культура

В Самарской филармонии выступит Леван Ломидзе и Blues cousins

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской филармонии 4 февраля, в 19:00, представят новый проект Левана Ломидзе и Blues cousins.

В программе принимают участие лучшие Леван Ломидзе, Дмитрий Четвергов, Дмитрий Малолетов и Чак Регистер (Charles Register, США).

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