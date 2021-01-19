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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров раскритиковал глав муниципалитетов за безынициативность в вопросах жилищного строительства

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 января, в Самарской области в режиме видеоконференции подвели итоги работы муниципалитетов по выполнению плана ввода жилья в 2020 году, сообщает пресс-служба правительства.

По итогам план ввода жилья был выполнен на 98%. На общий региональный показатель повлияло неисполнение планов в Самаре и Кинель-Черкасском районе. Есть отклонения и по ряду других территорий, которые надеялись, но не смогли достичь результата. Досталось от губернатора почти всем и по многим обязательствам.

"В декабре жить надеждой поздно! Если бы вы контролировали буквально каждый объект жилищного строительства, то не надеждой жили, а были бы уверены в достижении целей, — сказал Дмитрий Азаров. — Надеждой жить могут только жители ваших муниципалитетов, а вы — исполняйте взятые на себя обязательства!"

Губернатор призвал к ответственности глав муниципалитетов.

"Меня зачастую сильно удивляет отношение глав муниципальных образований к этому вопросу. Погруженность их в строительную отрасль, понимание важности этого вопроса, а не только достижение показателей, и самое главное — создание условий для развития строительной отрасли в муниципалитете — недостаточны. Всегда за эти вопросы отвечал глава муниципального образования. Сейчас у меня ощущение, что многие главы просто хотят переложить и этот вопрос на решения областного правительства. Те, которые будут так относиться — будут уходить на другую работу", — заявил Дмитрий Азаров.

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