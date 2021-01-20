Минстрой: на спуске Лейтенанта Шмидта построят эллинги и прогулочную аллею

Отвечая на вопрос пользователя Twitter, министерство строительства Самарской области подтвердило информацию, что на набережной Волги, на спуске Лейтенанта Шмидта, появятся эллинги для яхт и катеров.

Жительница Самары обратилась в соцсетях к властям с просьбой ознакомиться с проектом благоустройства территории на ул. Лейтенанта Шмидта. Интерес к документу, по ее словам, вызвали слухи о том, что там появится стоянка катеров.

Минстрой в своем ответе подтвердил эту информацию, сославшись на документацию, утвержденную мэрией Самары еще в 2015 году.

"На указанной территории министерством выдано разрешение на строительство объекта для хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов. Данный объект предусмотрен проектом планировки территории, утверждённым постановлением администрации г. о. Самара от 23.10.2015 N 1170. Проектной документацией предусмотрены мероприятия по берегоукреплению, строительство эллингов, паркинга, набережной (прогулочной аллеи)", — прокомментировали в ведомстве.

В документации по планировке территории от 23.10. 2015 № 1170 представлен проект планировки в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского в Октябрьском районе Самары.

На сайте мэрии Самары отмечается, что проект утвердили по результатам публичных слушаний, прошедших в начале октября 2014 года. Разработкой планировки территории по распоряжению городского департамента строительства и архитектуры занималось ООО "Стройпроектсервис". Тогда же для земельных участков общей площадью 58,2 тыс. кв метров, проходящих под категорией "земли населенных пунктов", было установлено несколько видов разрешенного использования.

Так, два участка суммарной площадью более 12,2 тыс. кв метров были отведены под берегоукрепление, набережную (прогулочную аллею), парковки (паркинги) и лодочную станцию (эллинги). Еще 42,1 тыс. кв метров предназначались под объекты дорожного хозяйства. На 3,7 тыс.кв метров разместился в последствии храм в честь святителя Митрофана Воронежского, а участок в 108 кв метров был отведен под существующий объект инженерной инфраструктуры.