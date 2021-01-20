Под Тольятти пострадал водитель легковушки, столкнувшейся с грузовиком

Во вторник, 19 января, в Ставропольском районе 45-летний водитель Lada Vesta, ехавший в 16:50 по автодороге "Тольятти — Ягодное — Подстепки", не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика КамАЗ и столкнулся с ним, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

После удара легковой автомобиль съехал в правый кювет. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lada. Ему было назначено амбулаторное лечение. Полицейские уточняют, что в момент аварии он находился в трезвом состоянии.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области также сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.