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ДТП Происшествия

Под Тольятти пострадал водитель легковушки, столкнувшейся с грузовиком

ТОЛЬЯТТИ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 января, в Ставропольском районе 45-летний водитель Lada Vesta, ехавший в 16:50 по автодороге "Тольятти — Ягодное — Подстепки", не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика КамАЗ и столкнулся с ним, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

После удара легковой автомобиль съехал в правый кювет. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lada. Ему было назначено амбулаторное лечение. Полицейские уточняют, что в момент аварии он находился в трезвом состоянии.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области также сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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