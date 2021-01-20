Предприниматели Самарской области получают комплексную поддержку при создании и развитии своего дела

Для представителей малого и среднего бизнеса нашего региона областное правительство создало широкую линейку инструментов поддержки. Эта работа ведется в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

На помощь могут претендовать как начинающие, так и опытные предприниматели, развивающие свое дело в разных сферах деятельности.

"Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, создавать новые рабочие места, новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь", — подчеркивал ранее глава региона Дмитрий Азаров.

Потенциальные предприниматели могут обратиться за помощью уже на старте своей бизнес-деятельности — при выборе организационно-правовой формы и прохождении регистрационных процедур. В этом им помогут специалисты Информационно-консалтингового агентства и центров "Мой бизнес".

"Региональное минэкономразвития ежегодно запускает новые инструменты поддержки малого бизнеса. Сегодня это целый комплекс мер, способных помочь предпринимателям успешно развивать свой бизнес, наращивать обороты, осваивать зарубежные рынки. В 2020 году мы сконцентрировали свое внимание на поддержке бизнеса, пострадавшего в период пандемии. Например, Гарантийный фонд Самарской области поддержал предпринимателей более, чем на 400 млн рублей в рамках своих антикризисных программ, а при помощи Центра поддержки экспорта местные производители смогли поставить за рубеж продукцию на 2,5 млрд рублей, — рассказал об итогах работы министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Мы создавали продукты для самозанятых — специальный налоговый режим начал действовать в нашем регионе с начала прошлого года. Это обучающие курсы по основам предпринимательства, розыгрыши пакетов бизнес-услуг, конкурсы и ярмарки, позволяющие самозанятым заявить о себе. В этом году мы не будем останавливаться на достигнутом и продолжим внедрять новые инструменты, выдавать льготные микрозаймы, проводить образовательные программы, открывать центры "Мой бизнес", — добавил министр.

Предпринимателям, которые ведут свое дело не более трех лет, регион готов оказать имущественную поддержку, предоставив офис по льготной арендной ставке в одном из бизнес-инкубаторов. Они сегодня успешно функционируют в Самаре, Тольятти, Кинель-Черкассах и Нефтегорске.

Предприниматели, которым нужны средства на развитие или текущие потребности бизнеса, могут воспользоваться льготным микрозаймом Гарантийного фонда Самарской области. В этом году в ГФСО продолжают действовать пять антикризисных программ, ставка по которым не превышает 4,25%. Главная особенность этих программ — оперативное принятие решений уже на следующий день после подачи пакета документов. По результатам анализа обратной связи от предпринимателей Фонд расширил перечень принимаемого в залог имущества по антикризисным программам, а также упростил пакет документов для подачи заявки на получение микрозайма.

Индивидуальные предприниматели, малые и средние компании, готовые к освоению внешних рынков, могут обратиться за помощью в Центр поддержки экспорта. Он создан правительством Самарской области и предоставляет услуги бесплатно или на условиях софинансирования.

Одним из примеров получения целого комплекса мер господдержки стал основатель ООО "Сага-Консалт" Дмитрий Фролов из Тольятти. Его компания специализируется на бухгалтерских услугах организаций в сфере ЖКХ. "В самом начале нашей деятельности мы получили стартовый капитал от центра занятости в качестве безвозмездной финансовой помощи. Позже приняли участие в бизнес-акселераторе, где получили необходимые знания в области предпринимательства, смогли составить грамотный бизнес-план. После того как компания стала развиваться, нам потребовался просторный офис. Здесь помог бизнес-инкубатор Тольятти, предоставивший нам помещение с мебелью и техникой по льготной цене. Кроме того, мы обращались в Фонд "Региональный центр развития предпринимательства", где получили услугу создания бесплатного сайта. Все эти меры помогли нам сформировать хорошую команду, создать востребованный продукт и найти бизнес-партнёров", — рассказал свою историю получения различных мер господдержки Дмитрий Фролов.

Ознакомиться с мерами поддержки, действующими в регионе, и оставить заявку на получение услуг предприниматели могут на сайте mybiz63.ru или позвонив по телефону "горячей линии": 8-800-300-63-63.