СамГУПС завершил разработку нового стандарта для Евразийского экономического союза

Ученые СамГУПС завершили разработку межгосударственного стандарта ГОСТ "Элементы оптические для световых сигнальных приборов железнодорожного транспорта. Технические условия". В феврале после утверждения в Росстандарте новый ГОСТ 34707-2021 вступит в действие на железнодорожной инфраструктуре пространства Евразийского союза.

Разработкой нового ГОСТа занимались ученые кафедры "Автоматика, телемеханика и связь" (АТС) СамГУПС Евгений Тарасов, Анна Тарасова и Лариса Смирнова.

По словам заведующего кафедрой АТС Евгения Тарасова, разработка нового ГОСТа для хозяйства автоматики, телемеханики и связи железнодорожного транспорта велась по запросу некоммерческого партнерства "Объединения производителей железнодорожной техники" с 2018 года. Новый стандарт позволит унифицировать региональные правила и технические условия в части оптических элементов для световых сигнальных приборов. Пакет документации состоит из девяти документов и проекта самого стандарта.

В течение двух лет (2019-2020) сотрудники вуза занимались разработкой необходимой документации по новому ГОСТу. Они проводили согласование с каждым производителем светофорной техники, получили порядка 400 отзывов и рекомендаций. Все замечания были учтены и интегрированы в общий документ. В ноябре прошлого года пакет документов прошел согласование и утверждение в Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и сертификации. Окончательная редакция проекта была вынесена на экспертизу в технические комитеты совета ТК045/МТК 524 "Железнодорожный транспорт" и успешно её прошла, получив положительные отзывы как внутри Российской Федерации, так и в странах СНГ.

Раньше у каждой страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) были собственные правила изготовления и технические условия эксплуатации светофорного оборудования на железнодорожной инфраструктуре. При перевозках на пространстве ЕАЭС возникали проблемы при организации движения, различия в технических условиях отражались на качестве и унификации оборудования при использовании инфраструктуры. Кроме того, различия влияли на безопасность инфраструктуры при организации перевозок. Сроки службы светофорных устройств у каждой страны и изготовителя были разные, поэтому плановые ремонтные работы проводились в разное время, что несколько сдерживало продвижение потоков поездов.

На минувшей неделе согласованный проект ГОСТа вместе с комплектом сопроводительной документации был направлен в Росстандарт для подготовки приказа о введении в действие стандарта Российской Федерации. Аналогичная работа по введению в действие ГОСТ 43707-2021 будет осуществляться и в других органах по стандартизации стран ЕАЭС.

"Основная цель нового стандарта — повышение безопасности движения поездов на пространстве Евразийского союза за счет унификации инфраструктуры хозяйства автоматики и телемеханики, в том числе на участках высокоскоростного движения", — пояснил Евгений Тарасов.

Как рассказал проректор по научной работе и инновациям СамГУПС Максим Гаранин, вуз продолжит практику разработки межгосударственной нормативной документации для стран-участниц ЕАЭС. "Разработка межгосударственного стандарта — это не только ответственность, но и высший пилотаж научной работы. От разработчиков требуется не только профессионализм в конкретной области, но и способность провести глубокий анализ, учесть и спрогнозировать тренды развития объекта, подлежащего регламентации, оценить последствия влияния разрабатываемого норматива на экономику отрасли и технологический процесс, а также учесть мнение огромного количества специалистов. И эта ответственная и интересная работа по плечу специалистам нашего университета", — сказал Максим Гаранин.