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Преступления Происшествия

Дело экс-начальника конвоя областного УФСИН поступило на новое рассмотрение в суд

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 января, уголовное дело бывшего начальника конвоя областного УФСИН Андрея Апанасика поступило на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Самары. Об этом сообщают в суде.

Напомним, Апанасика обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). По версии следствия, с мая 2014 г. по июль 2019 г. он трудоустроил четырех человек и выплатил им зарплату — более 6,79 млн рублей. При этом сотрудники фактически не исполняли должностные обязанности.

Ленинский райсуд Самары 12 октября назначил экс-сотруднику УФСИН два года лишения свободы условно.

Приговор обжаловали адвокат и представители прокуратуры. В итоге 28 декабря облсуд отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение в тот же районный суд. Дело передали судье Ивану Беднякову. Заседание пока не назначено.

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