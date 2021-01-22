В Самаре намерены сократить план по новым местам в детские сады

Власти Самары подготовили проект документа, предполагающий внесение изменений в муниципальную программу "Совершенствование организации предоставления образования в Самаре". Программа рассчитана на 2020-2025 годы, инициатор корректировок – департамент образования.

В частности, из перечня планируется исключить некоторые мероприятия департамента градостроительства "в связи с полным сокращением финансирования ввиду отказа в получении софинансирования из вышестоящих бюджетов". Речь идет о плановых результатах по созданию новых мест в детских садах.

"Ожидаемые результаты существенно сократятся и в абсолютном выражении уменьшатся на 505 единиц", — прокомментировали чиновники решение в пояснительной записке к проекту.