Самарская область перевыполнила показатели по проекту "Формирование комфортной городской среды"

В пятницу, 22 января, на совещании, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, были подведены итоги выполнения федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Так, на территории Самарской области в 2020 году благоустроено 157 общественных территорий (при плановом показателе 141) и 323 двора (при плановом показателе 272).

Кроме того, завершены проекты в четырех городах-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года (Кинель, Сызрань, Отрадный и Жигулевск), ведутся работы по проекту-победителю конкурса 2020 года в Нефтегорске.

Напомним, на реализацию этого федерального проекта в 2020 году региону, благодаря личным усилиям губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, удалось привлечь беспрецедентную сумму — 1,9 млрд рублей.

Все запланированные на 2020 год работы были выполнены в срок. В ходе совещания обсудили и масштабные планы на начавшийся, 2021 год. В рамках федерального проекта в Самарской области установлены плановые показатели на благоустройство 137 общественных территорий и 272 дворов. Объем субсидий — свыше 1,1 млрд рублей.

В настоящее время заключены контракты на благоустройство 308 территорий (61% от утвержденного объема субсидий), по 78 территориям (28%) объявлены торги. Итогом уже проведенных торгов стала экономия средств, которая будет направлена на благоустройство объектов сверх плана.

Таким образом, фактически в рамках нацпроекта будет благоустроено 156 общественных территорий и 295 дворовых.

"Сегодня мы рассмотрели плановые показатели на 2021 год, источники и объемы финансирования, наметили окончательный срок заключения контрактов — 1 апреля 2021 года. Заключены контракты на более чем 60% объектов, это хороший показатель, и есть основания полагать, что регион и в текущем году справится с поставленными задачами", — отметил Виктор Кудряшов.

Кроме того, в 2021 году будут реализованы следующие проекты-победители конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах 2020 года:

— в г. Нефтегорск "Благоустройство парка "Молодежный"

— в г. Кинель "Парк на озере Крымское. Продолжение реализации концепции "Кинель — город чистых озер"

— в г. Октябрьск "Благоустройство Парка Поколений".

Председатель регионального правительства поставил задачу министерству энергетики и ЖКХ Самарской области, а также главам муниципалитетов контролировать качество выполненных работ в течении всего гарантийного срока (не менее трех лет).