В Жигулевске задержан мужчина с 1 г героина

В Жигулевске около одного из домов на ул. Муравленко полицейские задержали и доставили в территориальный орган внутренних дел 31-летнего мужчину. В присутствии понятых полицейские обнаружили в кармане куртки мужчины полиэтиленовый сверток. Изъятую находку полицейские направили на экспертизу, которая показала, что это героин общей массой около грамма, что относится к значительному размеру.

По данным оперативников, подозреваемый - житель Ставропольского района, ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся.

В ходе опроса мужчина рассказал, что приобрел запрещенное вещество при помощи сотового телефона, к нему пришло сообщение с адресом и фотографией, на которой изображено место, где спрятана "закладка". Со слов задержанного, наркотик находился в снегу под кустом возле жилого дома. Мужчина пояснил, что приобрел героин исключительно для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества").