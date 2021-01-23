16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинец похитил ноутбук у знакомого и сдал его в ломбард Тольяттинец угнал машину соседки ради поездки в магазин Самарец по поддельным документам пытался провезти опасный груз на фуре В Жигулевске задержан мужчина с 1 г героина В Самаре сотрудницу Минюста будут судить за хищение 900 тыс. рублей

Преступления Происшествия

В Жигулевске задержан мужчина с 1 г героина

ЖИГУЛЕВСК. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 259
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Жигулевске около одного из домов на ул. Муравленко полицейские задержали и доставили в территориальный орган внутренних дел 31-летнего мужчину. В присутствии понятых полицейские обнаружили в кармане куртки мужчины полиэтиленовый сверток. Изъятую находку полицейские направили на экспертизу, которая показала, что это героин общей массой около грамма, что относится к значительному размеру.

По данным оперативников, подозреваемый - житель Ставропольского района, ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся.

В ходе опроса мужчина рассказал, что приобрел запрещенное вещество при помощи сотового телефона, к нему пришло сообщение с адресом и фотографией, на которой изображено место, где спрятана "закладка". Со слов задержанного, наркотик находился в снегу под кустом возле жилого дома. Мужчина пояснил, что приобрел героин исключительно для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"). 

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31