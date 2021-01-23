В ночном ДТП в Самаре пострадали два человека

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В пятницу, 22 января, в 2:38 в Самаре 23-летний водитель ВАЗа на регулируемом перекрестке улиц Победы и XXII Партсъезда проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области