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ДТП Происшествия

В ночном ДТП в Самаре пострадали два человека

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 22 января, в 2:38 в Самаре 23-летний водитель ВАЗа на регулируемом перекрестке улиц Победы и XXII Партсъезда проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В аварии травмы получили пассажиры отечественного автомобиля — 46-летний мужчина и 47-летняя женщина. Им назначено амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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