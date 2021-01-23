В ночном ДТП в Самаре пострадали два человека

В пятницу, 22 января, в 2:38 в Самаре 23-летний водитель ВАЗа на регулируемом перекрестке улиц Победы и XXII Партсъезда проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В аварии травмы получили пассажиры отечественного автомобиля — 46-летний мужчина и 47-летняя женщина. Им назначено амбулаторное лечение.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.