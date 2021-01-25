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ДТП Происшествия

В Самаре в ДТП с машиной "скорой помощи" пострадали четыре человека

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 24 января, в 19:35 напротив дома № 133 по ул. Авроры столкнулись автомобиль "скорой помощи" "Газель" и два легковых автомобиля Chevrolet и Toyota, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайного ведомства в ДТП никто не погиб, но пострадали двое мужчин в возрасте 50 и 69 лет, которых госпитализировали в клиники СамГМУ. Еще пострадал 23-летний мужчина и 24-летняя женщина. Их доставили на обследование в больницу им. Пирогова.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данным очевидцев, от удара автомобиль "скорой помощи" свалился на бок.

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