В Самаре в ДТП с машиной "скорой помощи" пострадали четыре человека

В воскресенье, 24 января, в 19:35 напротив дома № 133 по ул. Авроры столкнулись автомобиль "скорой помощи" "Газель" и два легковых автомобиля Chevrolet и Toyota, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайного ведомства в ДТП никто не погиб, но пострадали двое мужчин в возрасте 50 и 69 лет, которых госпитализировали в клиники СамГМУ. Еще пострадал 23-летний мужчина и 24-летняя женщина. Их доставили на обследование в больницу им. Пирогова.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данным очевидцев, от удара автомобиль "скорой помощи" свалился на бок.