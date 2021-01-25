16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стартовал предзаказ на Niva Travel На Московском шоссе/ул. Бубнова в Самаре построят четыре высотки В 2020 г. промпроизводство в Самарской области просело на 4,5% Евгений Бенькович стал владельцем НПЗ в Волжском районе Экс-собственник земли под Фабрикой-кухней получил из облбюджета 350 млн рублей

Экономика и бизнес

Холдинг Akron может приобрести Росскат и АКОМ

ТОЛЬЯТТИ. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 507
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Под контроль тольяттинского холдинга Akron могут перейти нефтегорский кабельный завод "Росскат" и группа "АКОМ", пишет "Самарское обозрение".

На прошлой неделе стало известно, что Akron близок к крупнейшей в истории своей самарской экспансии сделке поглощения актива, готовясь установить контроль над нефтегорским заводом "Росскат". Предприятие специализируется на переработке меди и производстве различной кабельной продукции.

Напомним, в прошлом году из-за налоговых доначислений в размере 1,7 млрд руб. собственники Росската запустили ликвидацию предприятия. Его крупнейший кредитор - Сбербанк России (долг 3,3 млрд рублей), - у которого в залоге находится имущественный комплекс Росската, инициировал банкротство завода. Его заявление принято к производству, никаких решений по иску еще не последовало.

Как пишет издание, Росскат получил шанс на спасение. Как сообщили "СО" сразу несколько осведомленных источников, права требования Сбербанка к Росскату и его дочерним обществам, а также поручителям выкупило ООО "Инновационные кабельные технологии". Вместе с долгом к Инкатеху перешли права на залоговое имущество. Покупатель стал крупнейшим кредитором Росската, получив возможность контролировать его банкротство и забрать имущественный комплекс завода.

По информации "СО", Akron рассчитывает развивать Росскат и интегрировать его в собственную производственную цепочку. "Акрон" и Росскат активно сотрудничали и раньше, а Росскат принимал на переработку сырье предприятий "Акрона".

В "Акроне" информацию о возможном поглощении Росската не комментировали. Директор Росската Денис Макиенко был не на связи. А телефоны приемной главы Нефтегорского района Александра Баландина не отвечали.

По информации "Самарского обозрения", возможен также сценарий приобретения жигулевской группы "АКОМ", специализирующейся на производстве аккумуляторов.

Бенефициаром АКОМа ранее выступал  Николай Игнатьев, а после его смерти в 2020 г. контрольный пакет АКОМа перешел его супруге Лилии Игнатьевой. Источники издания владеют информацией о том, что представители "Акрона" вступили в диалог с Лилией Игнатьевой о возможности приобретения ее бизнеса. Озвучиваются даже потенциальные параметры такой сделки - порядка 1,5 млрд рублей.

AKRON - промышленно-металлургический холдинг полного цикла. Совокупный оборот его компаний приблизился к отметке 100 млрд рублей. Головной компанией группы выступает тольяттинское АО "Акрон Холдинг". 100% акций предприятия владеет кипрская Rusmetal Investments Limited. Участники рынка бенефициаром "Акрона" называют бизнесмена Павла Морозова.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №19

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

На конференции НСКВ - Самара обсудили тренды корпоративной социальной ответственности в условиях пандемии

На конференции НСКВ - Самара обсудили тренды корпоративной социальной ответственности в условиях пандемии

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

В Самаре стартовал международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day)

В Самаре стартовал международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day)

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31