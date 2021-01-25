Холдинг Akron может приобрести Росскат и АКОМ

Под контроль тольяттинского холдинга Akron могут перейти нефтегорский кабельный завод "Росскат" и группа "АКОМ", пишет "Самарское обозрение".

На прошлой неделе стало известно, что Akron близок к крупнейшей в истории своей самарской экспансии сделке поглощения актива, готовясь установить контроль над нефтегорским заводом "Росскат". Предприятие специализируется на переработке меди и производстве различной кабельной продукции.

Напомним, в прошлом году из-за налоговых доначислений в размере 1,7 млрд руб. собственники Росската запустили ликвидацию предприятия. Его крупнейший кредитор - Сбербанк России (долг 3,3 млрд рублей), - у которого в залоге находится имущественный комплекс Росската, инициировал банкротство завода. Его заявление принято к производству, никаких решений по иску еще не последовало.

Как пишет издание, Росскат получил шанс на спасение. Как сообщили "СО" сразу несколько осведомленных источников, права требования Сбербанка к Росскату и его дочерним обществам, а также поручителям выкупило ООО "Инновационные кабельные технологии". Вместе с долгом к Инкатеху перешли права на залоговое имущество. Покупатель стал крупнейшим кредитором Росската, получив возможность контролировать его банкротство и забрать имущественный комплекс завода.

По информации "СО", Akron рассчитывает развивать Росскат и интегрировать его в собственную производственную цепочку. "Акрон" и Росскат активно сотрудничали и раньше, а Росскат принимал на переработку сырье предприятий "Акрона".

В "Акроне" информацию о возможном поглощении Росската не комментировали. Директор Росската Денис Макиенко был не на связи. А телефоны приемной главы Нефтегорского района Александра Баландина не отвечали.

По информации "Самарского обозрения", возможен также сценарий приобретения жигулевской группы "АКОМ", специализирующейся на производстве аккумуляторов.

Бенефициаром АКОМа ранее выступал Николай Игнатьев, а после его смерти в 2020 г. контрольный пакет АКОМа перешел его супруге Лилии Игнатьевой. Источники издания владеют информацией о том, что представители "Акрона" вступили в диалог с Лилией Игнатьевой о возможности приобретения ее бизнеса. Озвучиваются даже потенциальные параметры такой сделки - порядка 1,5 млрд рублей.